Einzelhandel beklagt Lockdown, Weil wirbt um Verständnis

Die erneute Schließung des Einzelhandels in der Corona-Krise hat nach Einschätzung des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen für die Unternehmer schwerwiegende Folgen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Mark Alexander Krack, bezeichnete den angekündigten Lockdown am Sonntag in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ als „eine Katastrophe“ für viele Innenstadthändler. „

Einzelhandel in Niedersachsen pocht auf schnelle Hilfen

Auch wenn wir Verständnis für die Notwendigkeit schärferer Maßnahmen bei steigendem Infektionsgeschehen haben, mindestens ein Viertel unseres Weihnachtsgeschäfts wird dadurch abgeschnitten“, sagte Krack.

Die Branche fürchte zudem, dass die Schließungen über den bislang anvisierten 10. Januar hinaus andauern könnten. „Dass sich der Lockdown weiter verlängert, ist nicht auszuschließen“, sagte Krack. Zugesagte finanzielle Hilfen müssten nun zügig fließen, um die Zukunftsfähigkeit der Branche zu sichern. Die Händler hofften außerdem darauf, dass die Kunden regionale Online-Angebote nutzten.

Bund und Länder hatten sich am Sonntagvormittag darauf verständigt, den Einzelhandel vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken.

Regierungschef Weil wirbt um Verständnis für Lockdown

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Bürger um Verständnis für den erneuten Corona-Lockdown gebeten. „Wir sehen in ganz Deutschland und auch in Niedersachsen besonders ruhigen und stillen Feiertagen entgegen. Bitte machen Sie das Beste daraus und denken mit uns gemeinsam an all diejenigen, die schon jetzt mit den schweren Folgen des Coronavirus kämpfen oder die bereits um Angehörige oder Freunde trauern“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover mit Blick auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern. „Nur wenn wir uns alle an die neuen Regeln halten, können wir die Infektionszahlen wieder senken.“

Ministerpräsident: Auf Last-Minute-Käufe verzichten

Weil rief dazu auf, auf Last-Minute-Weihnachtseinkäufe in den Geschäften zu verzichten, auch wenn diese erst am Mittwoch schließen. „Bitte verzichten Sie darauf, morgen und übermorgen zu versuchen, rasch noch all das einzukaufen, was sie noch nicht besorgen konnten“, sagte er und schlug alternativ Gutscheine oder Bestellungen im örtlichen Einzelhandel vor.

Eltern von Schulkindern legte der Ministerpräsident nahe, von der Möglichkeit, die Kinder von Montag (14. Dezember) an zu Hause zu behalten, Gebrauch zu machen. „Die Schulen sollen in der nächsten Woche spürbar leerer werden“, sagte Weil.

Wirtschaftsminister Althusmann: Lockdown tut „in der Seele weh“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat mit Bedauern auf die coronabedingte Schließung des Einzelhandels reagiert. „Als Wirtschaftsminister tut mir das erneute Herunterfahren in der Seele weh“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag in Hannover. Die Bedeutung der kommenden Wochen für den Einzelhandel sei ihm bewusst, er kenne aber auch die Infektionszahlen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem.

Althusmann hofft auf gute Perspektive für das Frühjahr 2021

Althusmann betonte, die vom Bund angekündigten Hilfen von etwa elf Milliarden Euro müssten den betroffenen Unternehmen schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden. „Auch als Land unternehmen wir unser Möglichstes, um Unternehmen und Betriebe weiterhin zu unterstützen. Wenn wir jetzt Ruhe bewahren, können wir uns für das Frühjahr eine gute Perspektive erarbeiten.“

Bund und Länder hatten sich am Sonntag darauf verständigt, den Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf von Mittwoch an zu schließen.