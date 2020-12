So wirkt sich der Lockdown auf den Schulbetrieb in der Region aus

Auf einen harten Lockdown einigten sich am Sonntag, 13. Dezember, Bund und Länder. Neben dem Einzelhandel bedeutet dies auch einen tiefen Einschnitt in den niedersächsischen Schulbetrieb. Die Maßnahmen gelten mindestens bis zum 10. Januar. Eine Verlängerung ist möglich, falls die Infektionszahlen bis dahin nicht deutlich gesunken sind.

Wir haben für Sie zusammengefasst, was sich ab der kommenden Woche im Schulbetrieb und Kindertagesstätten in unserer Region verändern wird:

Generell gilt: Schul- und Kita-Kinder sollen zuhause bleiben. Bereits ab Montag entfällt daher die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen. „Es gilt die Botschaft: Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort lernen. Dafür reicht es, das Fernbleiben der Kinder formlos per Telefon, Mail oder auf Papier gegenüber der Schule anzuzeigen“, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne laut einer Mitteilung des Ministeriums vom Sonntag.

Ab Mittwoch werden zudem alle Klausuren und Klassenarbeiten abgesagt. „Für Versetzungen oder Abschlüsse zwingend notwendige Arbeiten müssen verschoben werden“, heißt es in der Mitteilung.

Eltern sind ebenfalls angehalten, ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätten zur Betreuung zu bringen. Nach Informationen des Ministeriums bleiben diese aber im Grundsatz offen , sodass in Notfällen Kinder betreut werden können. „Wir bitten daher: Wer es einrichten kann, soll seine Kinder zu Hause betreuen und so einen Beitrag zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens leisten. Gleichwohl wissen wir, dass die Lage für Familien und insbesondere Alleinerziehende eine riesige Herausforderung ist. Wer Not hat, kann seine Kinder in den Einrichtungen betreuen lassen“, sagt Tonne.

Eine Notbetreuung wie im ersten Lockdown wird damit nicht organisiert. Damals mussten Eltern nachweisen, dass sie Angehöriger einer systemrelevanten Berufsgruppe, wie etwa Krankenhauspersonal, sind, um ihr Kind betreuen zu lassen. Im zweiten Lockdown setzt Niedersachsen dagegen auf die Freiwilligkeit und das Entgegenkommen der Eltern. „Vor dem Hintergrund, dass die Kindertageseinrichtungen keine Hotspots sind, ist die freiwillige Regelung sehr gut vertretbar“, erklärt Tonne.

Der Kultusminister fordert zudem die Unternehmen auf, flexible Homeoffice-Lösungen für die Zeit des Lockdowns zu schaffen.