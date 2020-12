Zwei Tonnen Kokain: Drogenbande in Niedersachsen hochgenommen

Bei einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Norddeutschland hat die Polizei am Dienstag 15 Männer festgenommen. Insgesamt sollen die Männer rund zwei Tonnen Kokain nach Deutschland und Europa eingeführt haben.

Bei einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Norddeutschland hat die Polizei am Dienstag 15 Männer festgenommen. Insgesamt wurden nach einjährigen Ermittlungen 38 Wohnungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen durchsucht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

500 Beamte im Einsatz, 15 Haftbefehle

Insgesamt sollen die Männer rund zwei Tonnen Kokain nach Deutschland und Europa eingeführt haben. Bei der Aktion waren rund 500 Beamte des Zollfahndungsamts und der Polizei Hamburg unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg beteiligt.

Bei den mehr als 20 Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 19 und 58 Jahren, für 15 von ihnen gab es Haftbefehle. Sie stehen im Verdacht, im Hamburger Hafen mehrfach in Containern aus Südamerika eingeschmuggeltes Kokain empfangen zu haben.

Schießerei Anfang April im Zusammenhang mit der Drogenbande

Dabei legten die Verdächtigen offenbar entweder gefälschte Transportpapiere vor, um einen Container vom Terminal abzuholen, oder ließen Container vom Terminal stehlen, um die Drogen daraus zu bergen. Bei dem Transport der Container halfen auch mehrere Lastwagenfahrer.

Im Zusammenhang mit den Drogengeschäften war es Anfang April zu einer Auseinandersetzung bei Hamburg gekommen. Dabei wurden zwei Männer angeschossen. Nach Angaben der Polizei hatte ein damals 26-Jähriger das Feuer eröffnet und einem damals 27-Jährigen in den Oberschenkel und einem 34-Jährigen in die Hand geschossen. Die Beamten stellten fünf scharfe Waffen sicher. Die Betroffenen hatten damals zu den Gründen der Auseinandersetzung geschwiegen. dpa