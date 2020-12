Mitarbeiter eines Schlachthofs arbeiten am Fließband. Ab 2021 gelten neue Regeln (Symbolbild).

Hannover. Ab 2021 gelten in der Fleischindustrie neue Gesetze zu Leiharbeit und Werkverträgen. Um die Einhaltung zu überprüfen, brauche es häufigere Kontrollen.

DGB fordert mehr Personal für Kontrollen in Fleischindustrie

Mit Blick auf das kommende Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen in der Fleischindustrie hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mehr Personal für Arbeitsschutz gefordert. „Die neuen Regelungen müssen vor Ort umgesetzt werden, die Landesregierung muss dafür sorgen, dass sie eingehalten werden und zwar ausnahmslos“, sagte der DGB-Vorsitzende in Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, am Donnerstag.

Für die Kontrollen brauche es deutlich mehr Personal in den für Arbeitsschutz zuständigen Stellen. „Ein neuer Kontrolldruck muss spürbar werden“, sagte Payandeh.

Leiharbeit ab 1. April verboten

Der Bundestag hatte am Mittwoch einem Gesetz zugestimmt, wonach ab 1. Januar der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohn-Arbeitern verboten ist. Damit die Unternehmen nicht stattdessen auf Leiharbeit ausweichen, wird diese ab dem 1. April ebenfalls verboten.

Mittelständische Wurst- und Fleischwarenhersteller dürfen aber Auftragsspitzen – etwa in der Grillsaison – durch Leiharbeiter auffangen. Der Bundesrat muss dem Gesetz am Freitag noch zustimmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

dpa