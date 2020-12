Weihnachts-Amnestie: 55 Häftlinge werden vorzeitig entlassen

Weihnachtliche Gnade genießen in diesem Jahr wieder Dutzende Häftlinge in Niedersachsen - 49 Männer und 6 Frauen durften die Gefängnisse vorzeitig verlassen. Das teilte das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mit. Den Gefangenen aus zwölf Justizvollzugsanstalten bleiben insgesamt 1258 Hafttage erspart. Sie wären regulär in der Zeit zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar entlassen worden.

Gute Führung, kurze Rest-Haftzeit: Weihnachten in Freiheit

Die Weihnachtsamnestie soll Gefangenen, deren Entlassung ohnehin zeitnah bevorsteht, die Möglichkeit geben, nach guter Führung im Vollzug ein Weihnachtsfest in Freiheit zu verbringen. Eine solche Begnadigung ist laut Ministeriumssprecherin nur unter engen Voraussetzungen möglich: Die restliche Haftzeit dürfe noch maximal einen Monat betragen und das Verhalten müsse beanstandungsfrei gewesen sein. Durchschnittlich werden durch die Gnadenentscheidungen demnach gut 22 Tage Haft erlassen.

Wer will, kann die Gnade auch ablehnen. Zwei Gefangene aus Lingen sowie ein Gefangener aus Oldenburg und einer aus Meppen haben auf eine Entlassung vor dem Fest verzichtet. In Niedersachsen sind den Angaben zufolge augenblicklich knapp 4800 Menschen inhaftiert.

dpa