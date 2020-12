Lkw-Unfall auf der A2 bei Hannover – ein Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall mit mehreren Lkw auf der A2 ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrer schwer verletzt worden (Symbolbild).

Bei einem Unfall mit mehreren Lkw auf der A2 ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, krachten zunächst zwei Laster aufeinander. Kurz darauf prallte ein weiterer Sattelzug auf die verunfallten Lkw.

Laut Polizei war ein 50-Jähriger zwischen Hannover-Ost und Lehrte mit seinem Laster mit Kippmulde auf den Lkw eines 38-Jährigen aufgefahren. Gegen 15.10 Uhr krachte dann ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Laster auf das Fahrzeug des 50-Jährigen, als er in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war.

Lkw-Unfall auf der A2: 62-Jähriger schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 62-Jährige wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Die Ursache ist laut Polizei unklar. Wegen der Rettungs- und anschließenden Bergungsarbeiten war die A2 in Fahrtrichtung Berlin vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Ab dem späten Nachmittag wurde der Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

feu