Ostfriesland: Zweitwohnungsbesitzer sollen zu Hause bleiben

Borkum. Vertreter von Landkreisen und Inseln appellieren an die Besitzer von Zweitwohnungen, an den Feiertagen nicht an die Küste zu reisen.

Mit einem eindringlichen Appell haben die Bürgermeister der ostfriesischen Inseln und die Landräte der Kreise Aurich, Leer, Wittmund und Friesland die Besitzer von Zweitwohnungen aufgerufen, an den Feiertagen nicht an die Küste zu reisen. „Zuhause ist es auch schön. Bleibt beim Erstwohnsitz. Jeder Kontakt, der vermieden werden kann, sollte vermieden werden“, appellierte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) stellvertretend bei einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag an alle, die eine Zweitwohnung in Ostfriesland besitzen. Vorausgegangen waren Beratungen der Kreise mit den Inselkommunen.

Es sei verständlich, dass Zweitwohnungsbesitzer die Weihnachtsfeiertage und Neujahr an der Küste verbringen wollten. „Aber wenn ihr die Inseln wirklich liebt, bitte dieses Jahr mal zuhause bleiben“, sagte der Landrat. Auch Dritten dürften Wohnungen nicht überlassen werden. Nur so könne das Infektionsrisiko klein gehalten werden.

Bei den Beratungen, an denen auch zwei Vertreter des Landes teilnahmen, habe es vereinzelt auch die Forderung nach einem generellen Nutzungsverbot gegeben, sagte Ambrosy. Bislang sei in der aktuellen Landesverordnung eine weitreichende Eingriffsmöglichkeit der Kreise aber nicht geregelt. Stattdessen appelliere die Verordnung an die Eigentümer selbst. Die Inseln und Kreise hätten das Land Niedersachsen nun gebeten, die Verordnung noch einmal nachzuschärfen – „am besten noch vor Weihnachten“, sagte Ambrosy. Das Land sicherte demnach zu, diese Forderung zu prüfen.

Touristische Übernachtungen sind verboten, das gilt aber nicht für Zweitwohnungen

Aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen geht hervor, dass Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Gästehäusern oder Ferienwohnungen aus touristischen Gründen nicht erlaubt sind. Zweitwohnungsbesitzer, die etwa ein Ferienhaus an der Küste oder auf einer Insel haben, dürfen dort auch ihre Familie über Weihnachten und Silvester – unter Beachtung der Personengrenzen – empfangen und übernachten lassen, wie die Landesregierung mitteilte. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr waren auch Zweitwohnungsbesitzer an der Küste zeitweise nicht willkommen.

Insbesondere auf den Inseln gebe es die Sorge vor steigenden Infektionszahlen, sagte Ambrosy. Zwar seien diese bislang einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen, aber: „Wenn dort das Virus von außen eingetragen wird, grassiert es ganz anders“, sagte der Landrat. Insgesamt seien rund 20 Prozent der Inselbewohner älter als 70 Jahre und damit von dem Coronavirus besonders gefährdet.

Gleichzeitig sei die Zahl der Zweitwohnungen an der Küste erheblich, machte Ambrosy deutlich. Auf den Inseln etwa verdoppele sich ungefähr die Einwohnerzahl, würde man alle Zweitwohnungsbesitzer dazu zählen. „Wir reden da nicht über ein Einzelproblem“, sagte der Landrat. Wangerooge etwa zähle 1200 Zweitwohnungen, Borkum 2400.

Risiko: Zweitwohnungsbesitzer könnten Gäste aufnehmen

Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos) berichtete, dass einige Insulaner zudem eine Ungleichbehandlung fürchteten: Während Pensionen und Unterkünfte schließen müssen, kommen Gäste bei Zweitwohnungsbesitzern unter. Zwar gebe es sehr viele vernünftige Zweitwohnungsbesitzer. Aber: „Der Verdacht bei einigen Insulaner ist, dass die Regelungen unterlaufen werden“, sagte Akkermann. Auch von anderen ostfriesischen Inseln sind diese Sorgen zu hören.

Trotz des Appells stellen sich die Kommunen dennoch darauf ein, dass Gäste zu den Feiertagen anreisen werden: Schon jetzt würden auf den Inseln Kontrollen an den Fähranlegern durchgeführt, um touristischen Übernachtungen auszuschließen, sagte Ambrosy. Auf Borkum wurden dabei laut Inselverwaltung drei Verstöße bereits zur Anzeige gebracht. Der Landkreis Wittmund betonte vorab noch einmal, dass Polizei und Ordnungsbehörden weiterhin die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen.

dpa