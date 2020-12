Medizinstudenten helfen bei Corona: Studienleistung

Schon mehrfach halfen Medizinstudenten in diesem Jahr bei der Versorgung von Corona-Patienten aus. Das soll als Studienleistung anerkannt werden. Doch viele fühlen sich von der Politik allein gelassen.

Medizinstudenten in Niedersachsen fühlen sich trotz ihrer Hilfe bei der Versorgung von Covid-19-Kranken von der Landesregierung allein gelassen. Im ersten Lockdown hätten sich nach Aufforderung der Landesregierung allein an der Medizinischen Hochschule Hannover etwa 1000 Freiwillige für die Krankenversorgung gemeldet, teilte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der MHH am Montag mit. Dessen Vorsitzender Lennart Simon forderte die Anerkennung der Hilfe als Studienleistung – „schnell, flexibel und unkompliziert“.

Denn der Studienverlauf sei gestört worden, eine angemessene Vorbereitung oft nicht möglich gewesen – zumal viele Studenten nach Beginn des digitalen Sommersemesters noch ausgeholfen hätten, stellte der AStA fest. Diese Doppelbelastung solle nun nicht angerechnet werden. Und das, obwohl mitten im zweiten Lockdown erneut nach dem Einsatz der Studenten gefragt werde, teilte der AStA mit.

„Natürlich stehen wir im Falle einer drohenden Überforderung des Gesundheitssystems erneut zur Verfügung.“ Dabei versuchten die Studenten ihr Studium und die zu leistende Arbeit in der Krankenversorgung bestmöglich in Einklang zu bringen.

Anrechnungen sind grundsätzlich möglich – Gesundheitsministerium sei nicht zuständig

Bei einer epidemischen Lage könnten – laut Verordnung zur Abweichung von der Approbationsordnung für Ärzte – die Einsätze außerhalb des regulären Lehrbetriebes als Pflegepraktikum oder Famulatur angerechnet werden. Doch die Covid-19-Pandemie in Deutschland sei nicht mit dem Semesterstart am 20. April beendet gewesen. Im August habe das niedersächsische Gesundheitsministerium erklärt, es sei nicht zuständig. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur habe versichert, sich des Themas anzunehmen – für die Studenten habe sich aber nichts verändert, bemängelte der AStA.

Neben der Forderung der Anrechnung der geleisteten Arbeit wollen die Studierenden demnach eine Gesetzesänderung bewirken, die in Pandemie- und anderen Krisenfällen Medizinstudenten erlaubt, sich dies in Ihrem Studium anrechnen zu lassen.

dpa