Einen Rekord an Corona-Toten vermeldet das Land Niedersachsen am Dienstag.

Rekord: 80 Corona-Tote innerhalb eines Tages in Niedersachsen

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 80 neue Corona-Tote gemeldet worden. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover am Dienstag hervorgeht. Zudem wurden binnen 24 Stunden 837 Neuinfektionen registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner lag bei 93,7 - das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vortag.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Zahlen allerdings nur bedingt aussagekräftig, da an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Möglicherweise wurden Todesfälle von den Weihnachtstagen auch später übermittelt. Seit Beginn der Pandemie starben landesweit 1884 Menschen mit oder an dem neuartigen Virus. Von den insgesamt 104.262 bisher Infizierten in Niedersachsen gelten 80 Prozent als genesen.

dpa