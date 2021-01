Kliniken trotz rückläufiger Infektionszahlen stark belastet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen geht während des andauernden Lockdowns weiter langsam zurück. 990 weitere Fälle wurden am Freitag registriert. „Es gibt eine Tendenz, dass die Maßnahmen der Verordnung im Infektionsgeschehen Wirkung zeigen“, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, sank leicht auf 79,7 nach 82,5 am Vortag. Es gab 56 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Corona: 176.173 Menschen in Niedersachsen geimpft

„In den Krankenhäusern ist die Situation weiterhin sehr angespannt, die Krankenhäuser arbeiten unter Volllast“, sagte Schröder. 1354 Corona-Patienten werden dort behandelt, 300 auf der Intensivstation. Davon müssen 200 künstlich beatmet werden. 176.173 Menschen in Niedersachsen haben inzwischen eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Unterdessen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter in zwei Landkreisen über der Grenze von 200, ab der die Corona-Verordnung weitere Restriktionen ermöglicht. Im Kreis Uelzen lag der Wert am Freitag bei 218,6, im Kreis Nienburg bei 215,8, Auslöser für die hohen Werte in beiden Kreisen waren gehäufte Infektionsfälle in Altenheimen. Von den 45 Landkreisen und großen Städten in Niedersachsen liegen inzwischen 13 wieder unter der angestrebten Sieben-Tages-Inzidenz von 50, am niedrigsten ist der Wert mit 14,2 im Kreis Aurich.

dpa