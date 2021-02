Gewerkschaft: Kultusminister verharmlost Corona-Risiko an Schulen

Die Bildungsgewerkschaft VBE hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne vorgeworfen, zu wenig für den Gesundheitsschutz an den Schulen zu unternehmen. Der SPD-Politiker setze sich mit seinen Anweisungen über die Bundesverordnung für Arbeitsräume in der Pandemie hinweg, kritisierte VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer am Mittwoch.

So stünden statt der für Büros vorgeschriebenen 10 Quadratmeter pro Person in Schulklassen im Wechselunterricht nur 3,5 Quadratmeter pro Person bereit. „Die Risiken vor Ansteckung werden verharmlost. In der Landwirtschaft nennt man das Käfighaltung mit Tierwohlgefährdung“, sagte Meyer.

Tonne: "Schulen sind keine Treiber der Pandemie"

Die Gewerkschaft fordert vom Land kostenlose FFP2-Masken für alle Schulbeschäftigten, kosten- und anlasslose Corona-Testmöglichkeiten mehrmals pro Woche sowie Vorrichtungen wie Luftfilteranlagen in den Klassenräumen. Außerdem solle das pädagogische Personal in Schulen und Kitas bei den Impfungen stärker bevorzugt werden. Die Impfreihenfolge ist in einer Bundesverordnung geregelt. Demnach sind Erzieher und Lehrer in Phase 3 der Impfungen an der Reihe.

Kultusminister Tonne hat mehrfach darauf verwiesen, dass Schulen keine auffälligen Infektionsherde seien. „Meine Aussage hat Bestand: Schulen sind keine Treiber der Pandemie“, sagte er Ende Januar.

dpa