Corona-Wert in zwei Kreisen in Niedersachsen weiter über 200

In Niedersachsen liegen weiter zwei Landkreise über dem als besonders kritisch erachteten 7-Tage-Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Sowohl in Uelzen (233,8) als auch in Nienburg (208,4) gingen die Werte am Mittwoch aber etwas zurück, wie Daten des Landesgesundheitsamts zeigten.

Landesweit lag der 7-Tage-Wert bei 76,6 und damit noch weit entfernt von der 50er-Marke, die als wichtig für die Kontaktnachverfolgung gilt. Dem niedersächsischen Entwurf eines Stufenplans zufolge soll ab einem Wert unter 50 künftig eine Reihe von Lockerungen greifen, etwa für den Tourismus und den Einzelhandel.

3415 weitere Corona-Impfungen in Niedersachsen

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Land stieg um 1086 auf 144.390 Fälle. Das sind etwas weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 1170 Fälle hinzukamen. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen stieg um 51 auf 3398 Menschen.

Bei der Impfkampagne gegen Covid-19 verzeichnete das Robert Koch-Institut 3415 weitere Impfungen in Niedersachsen. Insgesamt wurden demnach im Land bisher rund 220.000 Impfungen gespritzt, darunter rund 61.000 Zweitimpfungen für den bestmöglichen Schutz. Im Vergleich der Bundesländer liegt Niedersachsen beim Impffortschritt am Ende der Tabelle, holt bei den täglichen Impfungen aber auf.

Die Reproduktionszahl, den sogenannten R-Wert, hatte das Gesundheitsministerium am Vortag mit Verweis auf das Robert Koch-Institut für Niedersachsen mit 0,94 angegeben. Das heißt, dass statistisch ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.

dpa