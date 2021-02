Niedersachsen plant Lockerungen für Floristen und Gärtnereien

Hannover. Berichten zufolge will die Landesregierung demnächst Blumengeschäfte und Gärtnereien öffnen lassen. Damit sind erste Lockdown-Lockerungen in Aussicht.

Nach dem Verkaufsverbot im Corona-Lockdown sollen Gärtnereien und Blumengeschäfte demnächst öffnen dürfen. Die niedersächsische Landesregierung will die Corona-Verordnung in diesem Punkt anzupassen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) berichtete. In einer neuen Verordnung solle der Verkauf von Blumen ermöglicht werden, wie es auch in anderen Bundesländern der Fall sei, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen dem Blatt.

Die derzeitige Verordnung erlaubt in Niedersachsen nur dem Lebensmitteleinzelhandel, also etwa Supermärkten oder Discountern, den Verkauf von Blumen. Die Verordnung gilt bis zum 14. Februar.

Gärtnereien sorgen sich um Frühblüher

Wegen des aktuellen Verkaufsverbots sorgen sich Gartenanbaubetriebe, Gärtnereien und Floristen in Niedersachsen um ihre Frühjahrsblüher. Da etwa Primeln und Veilchen eigentlich von Anfang Februar an nach und nach für die Vermarktung im Fachhandel bereitstehen, rechnen Betriebe und Fachverbände damit, dass in nächster Zeit Tausende Blumen weggeworfen werden müssen. Derzeit müssen im ostfriesischen Wiesmoor Betriebe, die für den Fachhandel produzieren, Tausende Zimmerpflanzen kompostieren, die zuletzt nicht verkauft wurden.