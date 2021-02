Die Angeklagten

Abu Walaa aus Hildesheim: Der Prediger (36) mit kurz rasiertem Haar und langen Bart soll der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland sein. Er habe junge Gläubige für den IS rekrutiert und durch seine guten Verbindungen zum IS dafür gesorgt, dass sie innerhalb der Organisation in gute Positionen kommen, so die Bundesanwaltschaft. Die Anklage plädiert u.a. wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an der Terrorgruppe auf elfeinhalb Jahre Haft. Die Verteidiger fordern einen Freispruch. Die Vorwürfe seien nicht erwiesen. Abu Walaa selbstn schweigt zu den Vorwürfen selbst.

Hasan C. aus Duisburg: Der 55-Jährige soll in seinem Duisburger Reisebüro junge Gläubige radikalisiert und daran mitgewirkt haben, dass der IS neue Kämpfer und Anhänger zugeführt wurden. Auch soll er bei der Organisation von Ausreisen geholfen haben. Wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland fordert die Bundesanwaltschaft zehn Jahre Haft. Die Verteidiger plädieren auf nicht mehr als sechs Jahre Freiheitsentzug. Im Gerichtssaal trägt er einen Anzug, der Bart ist kurz gestutzt. Die Vorwürfe gegen ihn seien ungerechtfertigt, sagt er in seinem letzten Wort.

Boban S. aus Dortmund: Der Chemieingenieur mit langem Haar und wildem Bart soll in einer Dortmunder Wohnung junge Männer aus dem Ruhrgebiet indoktriniert und auf den Dschihad vorbereitet haben. Wie auch Hasan C. hat er sie laut Anklage dann für den „letzten Feinschliff“ vor der Ausreise zum IS nach Hildesheim zu Abu Walaa geschickt. Die Bundesanwaltschaft plädiert auf neuneinhalb Jahre Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Sein Anwalt fordert Freispruch. Boban S. sagt: „Ich habe mich nie der Organisation IS verschrieben.“

Mahmoud O. aus Hildesheim: Der 33-Jährige gehörte zum engeren Kreis von Abu Walaa in der Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises. Er soll Ausreisewilligen Kontaktnummern übermittelt haben. Auch seien auf sein Geheiß etwa Handys oder Tablets auf Rechnung gekauft, aber nie bezahlt worden. O. ist bereits aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Bundesanwaltschaft hat für ihn viereinhalb Jahre Haft gefordert, ebenfalls wegen Unterstützung einer Terrororganisation im Ausland. Seine Anwälte fordern allenfalls eine Geldstrafe wegen Hehlerei, ansonsten Freispruch.