Entscheidung über Schulöffnung frühestens in einer Woche

„Der Lockdown ist erst einmal allgemein vereinbart bis zum 7. März, das heißt, bis dahin wird es auch keine weiteren Schulöffnungen in Niedersachsen geben“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag (Symbolbild).

Die Entscheidung, wann der Präsenzunterricht an Niedersachsens Schulen wieder hochgefahren wird, verzögert sich. „Der Lockdown ist erst einmal allgemein vereinbart bis zum 7. März, das heißt, bis dahin wird es auch keine weiteren Schulöffnungen in Niedersachsen geben“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag. Für das weitere Vorgehen verwies sie auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen am 3. März.

Schule und Corona: Kultusminister Tonne hatte Entscheidung für diese Woche angekündigt

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte dagegen zuletzt angekündigt, die Entscheidung solle schon in dieser Woche fallen. „Unser Ziel ist, dass wir so schnell wie möglich in den Wechselbetrieb zurückkehren“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. „Kinder müssen in die Schulen, aber das muss verantwortungsbewusst geschehen. Ab Anfang März ist das Ziel, aber wir entscheiden das in der nächsten Woche.“

Lesen Sie auch:

FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling kritisierte angesichts dessen, dass es „mit diesem Kultusminister keine Sicherheit, vor allem keine Planungssicherheit“ für die Familien, Lehrer und Erzieher in Niedersachsen gebe.

dpa