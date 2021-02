Tourismus in Norddeutschland durch Corona hart getroffen

Hannover. Sylter Brandung, Mecklenburgische Seen und Harzer Berge. In manchen Regionen ist der Tourismus das Herz der Wirtschaft. Corona bringt es zum Stocken.

Solange der Tourismus im Norden wegen der Corona-Pandemie nicht läuft, verharren ganze Regionen in wirtschaftlicher Teilstarre. An den Küsten von Nord- und Ostsee, aber auch an der Mecklenburgischen Seenplatte und im Harz leben Zehntausende Menschen vom und mit dem Tourismus. Ein Überblick:

In Niedersachsen zieht es Touristen vor allem in drei klassische Urlaubsregionen: An die Nordseeküste, in die Heide und in den Harz. Gemessen an den Übernachtungen stand Niedersachsen im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 46,2 Millionen im bundesweiten Vergleich an vierter Stelle, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. 2020 brach die Zahl um 35 Prozent auf 30 Millionen Übernachtungen ein. Der Tourismus machte in Niedersachsen im Jahr 2015 bei einer letzten Erhebung 5,2 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus - das entsprach einer Bruttowertschöpfung von 11,9 Milliarden Euro.

Zahl der Übernachtungen im Harz geht im Corona-Jahr um 36,6 Prozent zurück

Niedersächsische Nordseeküste: Auf den Ostfriesischen Inseln, in Ostfriesland und an der übrigen Nordseeküste wurden 2019 bei rund 3,5 Millionen Gästen rund 16 Millionen Übernachtungen in Hotels, auf Campingplätzen und in anderen Beherbergungsbetrieben registriert. Im Corona-Jahr brach die Zahl der Übernachtungen um 29,1 Prozent auf 11,4 Millionen ein. Vor der Corona-Pandemie 2019 arbeiteten laut Statistischem Landesamt rund 24.400 sozialversicherungspflichtige und geringfügig entlohnte Beschäftigte allein im Gastgewerbe an der Nordsee-Küste.

Harz Niedersachsen: Das höchste Mittelgebirge Norddeutschlands zieht das ganze Jahr über Touristen zum Wandern, Skifahren oder Klettern an. 2019 kamen rund 1,5 Millionen Gäste in den Harz – bei 4,6 Millionen Übernachtungen in Herbergen, Hotels und auf Campingplätzen. Die Zahl der Übernachtungen ging 2020 um 36,6 Prozent auf rund 2,9 Millionen zurück. Rund 11.300 sozialversicherungspflichtige und geringfügig entlohnte Beschäftigte arbeiteten laut Statistischem Landesamt 2019 in Beherbergungsbetrieben oder in der Gastronomie des Harzer Tourismus.

36.000 Menschen an der Nordseeküste leben vom Tourismus

Nur in Schleswig-Holstein haben Touristen die Wahl zwischen zwei Meeren. Der Tourismus konzentriert sich wesentlich auf die Küsten von Nord- und Ostsee. 2019 zählte das Statische Landesamt fast 36 Millionen Übernachtungen. 2020 sank die Zahl auf gut 28,9 Millionen. Der touristische Bruttoumsatz erreichte 2019 rund 9,7 Milliarden Euro, der Beitrag zum Volkseinkommen 5,6 Prozent.

Nordseeküste: Zwischen Friedrichskoog und der dänischen Grenze sowie auf den nordfriesischen Inseln und Halligen wurden 2020 bei mehr als 1,7 Millionen Gästen gut zehn Millionen Übernachtungen gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von 23 Prozent bei den Ankünften und 20 Prozent bei den Übernachtungen. Nach Angaben der Nordsee-Tourismus-Service GmbH bestreiten rund 36.000 Menschen in der Region ihren Lebensunterhalt vom Tourismus.

Herber Rückschlag nach jahrelanger Zunahme

Ostseeküste: Von der Flensburger Förde im Norden bis zur Lübecker Bucht im Süden sowie auf der Insel Fehmarn verbrachten 2020 fast 3,2 Millionen Gäste knapp 14,8 Millionen Nächte. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von 27,7 Prozent bei den Ankünften und 14,0 Prozent bei den Übernachtungen.

Auch die erfolgsverwöhnte Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern musste nach der jahrelangen Zunahme der Übernachtungszahlen 2020 einen herben Rückschlag hinnehmen. Das Statistische Bundesamt verzeichnete mit 27,8 Millionen Übernachtungen ein Minus von knapp 19 Prozent. Noch 2019 trug der Tourismus im Nordosten mit einem Bruttoumsatz von mehr als acht Milliarden Euro rund zehn Prozent zum Primäreinkommen im Land bei und damit doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Landesweit arbeiten rund 150 000 Menschen direkt und indirekt im Tourismus.

Ostseeküste ist wichtiger Anziehungspunkt für Urlauber – eigentlich

Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist für viele Urlauber der wichtigste Anziehungspunkt. Dies machen die gut 22,4 Millionen Übernachtungen deutlich, die 2020 von der schleswig-holsteinischen Grenze über Warnemünde, den Darß und Rügen bis nach Usedom registriert wurden. Das war im Vergleich zu 2019 ein Rückgang um rund 19,8 Prozent. Auf Deutschlands größter Insel Rügen hat sich quasi eine touristische Monokultur entwickelt, laut Tourismusverband ist fast jeder der 30.000 Beschäftigten davon abhängig.

Von zentraler Bedeutung für den Landestourismus ist auch die Mecklenburgische Seenplatte. Sie ist doppelt so groß wie das Saarland, hat den größten landseitigen Nationalpark Deutschlands und mehr als 1000 Seen. Dort leben nach Angaben des Tourismusverbands rund 30.000 Menschen von den Urlaubern. 2020 gab es fast 4,2 Millionen Übernachtungen, 11,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

