Astrazeneca-Stopp bremst Impfstart über Hausarztpraxen

Der großflächige Einstieg der Hausärzte in die Corona-Schutzimpfungen wird in Niedersachsen durch das vorübergehende Aussetzen von Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca ausgebremst. Der Plan des Einbindens der Hausärzte ab Mitte April werde mit dem Bund nun neu besprochen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens: Betrieb der Impfzentren von Astrazeneca-Stopp im Wesentlichen nicht betroffen

Der Betrieb der Impfzentren sei von dem Astrazeneca-Stopp im Wesentlichen nicht betroffen, weil dort größtenteils der Biontech/Pfizer-Impfstoff eingesetzt wird. Auch die Impfungen von Berufsgruppen über mobile Teams, wofür der Astrazeneca-Impfstoff vorgesehen war, erfolgten nun zunächst mit dem Biontech/Pfizer-Präparat.

