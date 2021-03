DRAUSSEN, der neue Outdoor-Podcast unserer Zeitung

Ich freue mich darauf, ab April Gastgeber und virtueller Expeditionsleiter für Outdoor-Fans und Outdoor-Sportler zu sein. Meine Liebe zur Natur und zum Ausdauersport und meine Freude an der Begegnung mit anderen Kulturen lieferten die Grundlage und den Antrieb für ein jahrzehntelanges Erkunden unserer wundervollen Welt. Nun ist es an der Zeit, diese Erfahrungen zu teilen – und dabei neue zu sammeln.

DRAUSSEN sind wir gut aufgehoben

Ein Outdoor-Podcast für unsere Region, lohnt sich das überhaupt? Diese Frage lässt sich mühelos bejahen. Die Pandemie führt uns täglich vor Augen, wie wertvoll es für unser Wohlbefinden ist, DRAUSSEN sein zu können. Vor der eigenen Haustür oder gleich um die Ecke. Unvermittelt haben die Wälder, Hügel, Teiche und Pfade unserer Umgebung eine neue Qualität erlangt. Sie schenken uns das Gefühl, gut aufgehoben, ja sicher zu sein. Kraft zu tanken und sich wieder aufzurichten, das geht DRAUSSEN besser als irgendwo sonst. Wir lernen gerade, dass die Welt da DRAUSSEN ihrem Wesen nach mehr als eine Bühne für die Spaßgesellschaft ist. Sie verdient unseren aufrichtigen Respekt und unsere ganze Aufmerksamkeit.

„Die unterschätzte Region“

Die Region zwischen Helmstedt im Osten und Peine im Westen, zwischen Wolfsburg und Gifhorn im Norden und dem Harz im Süden ist reich an landschaftlicher Schönheit, an landschaftlicher Vielfalt - und an Überraschungen. Manches ist sogar einmalig. In der wiederkehrenden Rubrik „Die unterschätzte Region“ soll davon die Rede sein.

Begegnung mit lokalen Outdoor-Kennern

DRAUSSEN beschreibt ein räumliches und soziales Kontinuum, in dem es keine Grenzen und keine Klassen gibt. Der neue Podcast wird immer auch Fenster zur Welt sein. Freuen Sie sich auf die Begegnung mit lokalen Outdoor-Kennern und hin und wieder auch mit großen Namen der Szene. Sie alle werden zu Wort kommen und uns einweihen in ihre Version des Zufriedenseins unter freiem Himmel, des Einklangs mit der Natur und der Magie offenherziger Begegnungen, die uns zutiefst bewegen können. Wenn wir mehr geben als nehmen.

Viele nützliche Hinweise und unterhaltsame Gespräche bilden den Kern des DRAUSSEN-Pakets. Das Grundsätzliche schwingt dabei häufig mit: Was zieht uns an die kleinen und großen Orte unserer Sehnsucht, was können wir dort finden? Und welcher Aufwand lässt sich rechtfertigen bei unserer Suche?