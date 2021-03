Hannover. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern regelmäßige Corona-Tests an. Doch es gibt auch noch viele Herausforderungen und Hürden.

Niedersächsische Betriebe bieten Mitarbeitern Corona-Tests an

Jedes zweite niedersächsische Unternehmen bietet seinen Beschäftigten regelmäßige Corona-Tests an oder plant, dies in Kürze zu tun. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK), an der sich 950 Betriebe aus Niedersachsen beteiligt haben. „Die Bereitschaft unserer Wirtschaft zum Testen der Mitarbeitenden ist hoch“, sagte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover.

Zwar habe knapp die Hälfte der Betriebe noch keine Teststrategie. Für jedes Vierte Unternehmen stellt sich diese Frage derzeit allerdings auch nicht: 12 Prozent der in Niedersachsen befragten Betriebe sind geschlossen und bei weiteren 14 Prozent arbeiten die Mitarbeiter ausschließlich von zu Hause aus.

Mangelnde Schulungsangebote und Lieferprobleme bei Test-Kits

Jedes dritte Unternehmen, das noch nicht testet, nannte fehlende Informationen zur Handhabung von Corona-Tests als größte Herausforderung, teilte die IHK weiter mit. Jedes fünfte Unternehmen beklagte demnach sowohl unzureichende Schulungsangebote für die Testanwendung als auch Lieferprobleme bei Test-Kits. Wegen der hohen Nachfrage sei der Markt für Schnelltests derzeit angespannt. Viele Unternehmen wüssten zudem nicht, wo sie Tests bestellen können. Besonders kleinere und mittelgroße Unternehmen seien von den Problemen betroffen.

