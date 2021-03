Campingplätze öffnen für Dauercamper - Appelle an Tagesausflügler

Hooksiel. Der Tourismus ist in Corona-Zeiten streng eingeschränkt. An der Küste treffen einige Orte für einen möglichen Andrang von Tagestouristen Vorkehrungen.

Spaziergänger laufen bei Cuxhaven im Watt auf die Insel Neuwerk zu. Wie es an der Küste über Ostern mit Tagestourismus weitergeht, ist derzeit in der Klärungsphase.

Trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie öffnen die ersten Campingplätze an der Nordseeküste ihre Tore für Dauercamper - verbunden mit strengen Hygiene-Konzepten. „Ohne einen negativen Corona-Test kommt niemand auf den Platz“, sagte Ingo Kruse von der Wangerland Touristik-Gesellschaft. Auf den Plätzen der friesischen Gemeinde in Hooksiel und Schillig hätten jeweils 400 bis 500 Dauercamper in den vergangenen Tagen ihre Parzellen bezogen, berichtete Kruse. Das entspreche gut der Hälfte der Stellplätze - die übrigen sollen bis Ostern komplett belegt sein. Zu den Feiertagen werden auch vermehrt Tagesausflügler erwartet. Einige Küstenorte wollen den Zugang regulieren und appellieren, zuhause zu bleiben.

Polizei und Ordnungsämter kündigten Kontrollen an

Laut der niedersächsischen Corona-Verordnung sind touristische Übernachtungen auch zu Ostern weiterhin verboten - auch ein Übernachten zu touristischen Zwecken etwa in Wohnmobilen oder Campern auf öffentlichen Plätzen ist untersagt. Die Polizei und kommunale Ordnungsämter kündigten entsprechende Kontrollen an. Ausgenommen sind allein Übernachtungen auf Parzellen auf Campingplätzen oder auf Bootsliegeplätzen, die ganzjährig oder für die Dauer einer Saison vermietet sind - das trifft zum Beispiel auf Dauercamper zu.

Einige Plätze für Dauercamper geöffnet

Neben den Plätzen im Wangerland (Kreis Friesland) hat auch der Campingplatz in Dornumersiel (Kreis Aurich) seit ein paar Tagen für Dauercamper geöffnet. Bereits 30 bis 40 Gäste seien angereist, sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Gesellschaft Dornum, Rolf Kopper. Auch dort setzt die Gemeinde auf ein Hygienekonzept: Den Zugang zu den sanitären Anlagen regele eine Anzeige mit Ampelmännchen, auch für den Campingplatz-Kiosk gebe es Einlassregeln, erklärte Kopper. So sollten Kontakte weitgehend vermieden werden.

Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App

Auf den Wangerländer Plätzen wird zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App genutzt. Camper, die länger als ein paar Tage auf den Plätzen bleiben, müssen zudem regelmäßig einen negativen Corona-Test vorweisen. Dies werde kontrolliert, betonte Kruse. Die meisten Campingplätze an der Küste sind Saisonplätze und von Frühjahr bis Herbst geöffnet. Nur wenige haben das ganze Jahr geöffnet.

Tagestouristen werden erwartet

Zu den Ostertagen könnte es neben den Dauercampern an der Küste noch ein Stück voller werden. Da Tagesausflüge nach der Landesverordnung nicht untersagt sind, erwarten verschiedene Tourismusverbände auch mehr Tagestouristen und Zweitwohnungsbesitzer. Vielmehr als Strandspaziergänge würden für Ausflügler aber kaum möglich sein, sagte etwa kürzlich eine Sprecherin des Tourismus-Service Norden-Norddeich, da touristische Einrichtungen geschlossen blieben.

Nur bestimmte Gebiete für Tagestourismus zugänglich

Einzelne Kommunen schränken angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen den Zugang für Tagestouristen allerdings zu Ostern ein. Der Kreis Cuxhaven untersagt den Tagestourismus in bestimmten Gebieten ganz. Nur wer im Kreisgebiet oder in der Stadt Bremerhaven wohnt, darf etwa für einen Strandbesuch ans Wasser. Auch die Gemeinde Butjadingen (Kreis Wesermarsch) reguliert den Tagestourismus an bestimmten Orten. Bis zum 11. April gilt für diese ein Betretungsverbot. Dazu zählen etwa der Strand in Burhave und der Skulpturenpfad zwischen Burhave und Fedderwardersiel. Ausgenommen sind auch hier Bewohner mit zweitem Wohnsitz und Dauercamper.

Ostfriesische Inseln stellen sich auf Zweitwohnungsbesitzer ein

Wegen eingeschränkter Fährfahrpläne stellen sich die Ostfriesischen Inseln statt auf Tagesausflügler eher auf Zweitwohnungsbesitzer ein. Diese dürfen aber nur selbst ihre Wohnungen nutzen. Norderney kündigte Anfang der Woche bereits Kontrollen bei den Schiffsankünften auf der Insel an. Bürgermeister Frank Ulrichs rief in einer Mitteilung dazu auf, Tagesausflüge an die Küste zu vermeiden.

Ausflüge so planen, dass man Abends wieder zuhause sei

Auch Frank Baumann, Rathauschef der Gemeinde Krummhörn (Kreis Aurich), zu der der beliebte Küstenort Greetsiel gehört, appellierte mit deutlichen Worten an Tagestouristen und Wohnmobilisten. „Blievt mit Mors in Huus“ („Bleibt mit dem Hintern zuhause“), sagte Baumann auf Plattdeutsch in einer auf der Gemeinde-Website veröffentlichen Sprachnachricht. Wer dennoch in der Krummhörn unterwegs sein wolle, solle seinen Ausflug so planen, dass er abends wieder zuhause sei.

