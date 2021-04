Landtag fordert mehr Einsatz gegen Analphabetismus

Hannover. Rund 620.000 Menschen in Niedersachsen gelten als Analphabeten. Wissenschaftsminister Thümler betont, es sei wichtig, Betroffenen die Scham zu nehmen.

Der Landtag in Hannover hat für eine stärkere Bekämpfung des Analphabetismus und für eine Förderung der Grundbildung gestimmt (Symbolbild).

Der Landtag in Hannover hat für eine stärkere Bekämpfung des Analphabetismus und für eine Förderung der Grundbildung gestimmt. Die Grundfinanzierung der Erwachsenenbildung müsse verbessert, entsprechende Projekte müssten gestärkt und wohnortnahe und leicht zugängliche Angebote gefördert werden, beschloss das Parlament am Mittwoch praktisch einstimmig in Hannover. Auch das Umfeld von Analphabeten, die ihr Handicap oft versuchten zu verbergen, müsse angesprochen werden, damit die Betroffenen Bildungsangebote auch nutzten.

Rund 620.000 Menschen in Niedersachsen, etwa zwölf Prozent der Bevölkerung, gelten als Analphabeten. Das heißt, sie können auch kürzere Texte nicht richtig lesen und schreiben.

Wissenschaftsminister Björn Thümler: Wichtig, Betroffenen die Scham zu nehmen

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) betonte, es sei wichtig, den Betroffenen ihre Scham zu nehmen. Die Menschen müssten in den Mittelpunkt der Bemühungen gestellt werden, sie seien wichtige Mitglieder der Gesellschaft. Auch sei mehr Geld für niedrigschwellige Angebote für Analphabeten zur Verfügung zu stellen. Zu den Analphabeten kämen in Niedersachsen eine Million weitere Menschen, die sich mit Lesen und Schreiben zumindest schwer täten.

