Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen hat Top-Virologe Christian Drosten den Bundesbürgern für den Sommer Mut gemacht: "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland", sagte Drosten am Sonntagabend im ZDF-"heute journal".

Drosten- Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland

Drosten: Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland

Tourismus in Niedersachsen läuft wieder an

Der Harzer Tourismusverband geht angesichts der Öffnung der Unterbringungsmöglichkeiten von einer 14-tägigen Übergangsphase aus. „Was bei uns telefonisch ankam, ist die Nachfrage da“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Carola Schmidt am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir freuen uns riesig, wir können ja alles anbieten. Ich gehe davon aus, dass sich alles schnell erholen wird.“ In den Modellregionen in Schleswig-Holstein habe man gesehen, dass die Menschen raus wollten.

Ferienwohnungen können schneller wieder öffnen

Nach sechsmonatiger Schließung bräuchten manche Hoteliers allerdings etwas Zeit, um zu öffnen: Mitarbeiter müssten zurückgeholt, Lagerbestände aufgefüllt werden. „Das geht nicht in drei, vier Tagen“, sagte sie. Schnell könnten Ferienhäuser und -wohnungen wieder angeboten werden. „Die private Vermietung hat sehr gelitten, sie konnte nicht auf Überbrückungshilfe zugreifen“, betonte Schmidt. „Jeder Betrieb wird versuchen, das Beste draus zu machen. Wir sind froh, dass wir Perspektiven haben.“

Die Bestandsbuchungen für Himmelfahrt (13. Mai) und Pfingsten (22.-24. Mai) seien da. Derzeit ist Tourismus in Niedersachsen nur für Gäste aus dem eigenen Bundesland erlaubt. Schmidt hat die Hoffnung, dass die Regelung schnell erweitert wird: „Im Harz ist der Tagestourismus ja nie abgerissen, wir hatten ganz viele Gäste zum Wandern von weiter her - aus Hamburg und Braunschweig etwa.“

Einschränkungen und Pflichten bei Tourismus

Nach monatelangem Corona-Lockdown ohne Möglichkeit zu einem Kurzurlaub im eigenen Land läuft der Tourismus ab Montag wieder vorsichtig an. Vorerst können nur Menschen aus Niedersachsen ein Quartier buchen.

Der Durchstart des Tourismus aus dem Corona-Lockdown in den Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ist allerdings an Einschränkungen und Pflichten geknüpft. Die Anreise ist gekoppelt an negative Corona-Schnelltests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder die Genesung nach einer Infektion.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa