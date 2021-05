Hannover. Die Maskenpflicht im Unterricht ist Kritikern der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung ein Dorn im Auge. In Niedersachsen gab es einzelne Proteste.

Schülerinnen und Schüler gehen mit ihren Schulrucksäcken von einer Bushaltestelle zu ihrer Schule. Dem LKA Niedersachsen sind allein im Mai drei Fälle von Aktionen von Corona-Leugnern vor Schulen in Hannover und in Peine angezeigt worden.

Maskenpflicht an Schulen LKA: Drei Aktionen von Corona-Leugnern vor Schulen bekannt

Dem Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) sind im Mai drei Aktionen von Corona-Leugnern beziehungsweise Kritikern der pandemiebedingten Einschränkungen vor Schulen bekanntgeworden. In Hannover sei es zu Sachbeschädigungen an zwei Grundschulen gekommen, dort hätten Unbekannte Texte mit Corona-Bezug auf den Boden gesprüht, berichtete eine LKA-Sprecherin.

Zettel an Schulen in Peine verteilt

In Peine seien vor einer Schule Zettel im Zusammenhang mit den Pandemie-Maßnahmen verteilt worden. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ vor einer Woche berichtete, hatten sich vor weiteren Schulen Kreide-Sprüche gefunden - etwa „Hände weg von unseren Kindern“ oder „Masken machen krank“.

Seither seien keine ähnlichen Aktionen bekanntgeworden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Hannover.

Kinder würden von Eltern instrumentalisiert

Vor kurzem hatte der niedersächsische Kinderschutzbund beklagt, dass Mädchen und Jungen von ihren Eltern auf Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen instrumentalisiert würden. So sei im April bei einer nicht angemeldeten Demonstration von Maskenverweigerern in Cuxhaven ein Kleinkind in ein Handgemenge zwischen Teilnehmenden und Polizisten gezogen worden.

Auch Jugendliche würden manipuliert

Solche bewusst eingegangenen Kindeswohlgefährdungen seien nicht hinzunehmen, hieß es. Auch Jugendliche würden manipuliert. Bei Corona-Demos in der Vergangenheit etwa in Hannover waren Kinder als Redner aufgetreten.

dpa