Hubertus Heil soll Spitzenkandidat der SPD Niedersachsen werden

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, sitzt in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Mit ihm will die niedersächsische SPD an der Spitze der Kandidatenlist ein den Bundestagswahlkampf ziehen.

Niedersachsens Sozialdemokraten wollen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an der Spitze der Kandidatenliste in den Bundestagswahlkampf ziehen. Auf dem zweiten Platz der Landesliste folge die Delmenhorster Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, berichtete der Bremer „Weser-Kurier“ unter Berufung auf den von den Bezirksvorständen ausgearbeiteten Vorschlag für die Landesliste. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil steht demnach auf Platz fünf. Über die Vorschläge abstimmen sollen die Delegierten auf dem Landesparteitag in Hildesheim am 29. Mai.

Vorstandswahlen sollen nachgeholt werden

Außerdem wolle die SPD dann die vor einem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschobenen Vorstandswahlen nachholen, berichtete die Zeitung. Die Bestätigung von Ministerpräsident Stephan Weil als Parteichef gelte als Formsache. Als Nachfolgerin von Landtagsvizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch kandidiert demnach die frühere Sozialministerin Carola Reimann. Sie war als Ministerin aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

dpa