Das war der Montag: Das müssen Sie heute wissen!

Im Café Spunk am Ringgleis verlegten die Kulturmacher das Konzert der Band „Indigos“ und der Sängerin Nora B vorsichtshalber wegen der Unwetter-Ankündigungen nach drinnen. Der guten Neustart-Stimmung nach langer Pause tat es keinen Abbruch.

So läuft’s bei Eintracht Braunschweig

Dennis Krupke während der Eintracht-Jahresversammlung 2019. Foto: Philipp Ziebart / BestPixels.de

Es hätte sicherlich angenehmere Zeitpunkte für Dennis Kruppke gegeben, in Eintracht Braunschweigs Sportliche Führung einzusteigen als unmittelbar nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Doch der 41-Jährige, der Geschäftsführer Sport Peter Vollmann künftig in den Bereichen Kaderplanung und Scouting unterstützt, lässt sich von der jüngsten Enttäuschung nicht entmutigen. „Ich gucke lieber nach vorn und sehe die Chancen im Neuanfang“, sagt er.

Am Sonntagnachmittag war die Verpflichtung von Michael Schiele in trockenen Tüchern. Der 43-Jährige ist neuer Trainer von Fußball-Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Bei den Löwen beerbt er Daniel Meyer, der nach dem Verpassen des Klassenerhalts von seinen Aufgaben freigestellt wurde. Schiele erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis 2023. Aber wie tickt der neue Trainer? Mehr zu ihm erfahren Sie hier.

In Braunschweig gibt’s Nachtleben und Kultur

Es war das erste Wochenende seit vielen Monaten, das an normale Zeiten erinnerte: Kultur drinnen und draußen, zwar mit Abstand und teilweise mit Test, aber immerhin: KULTUR! Theater, Konzerte, Tanzdarbietungen, Kino... Zudem waren viele Kneipen und Bars wieder geöffnet. Auch dort gilt es, Abstände einzuhalten, was keineswegs einfach ist, aber immerhin: NACHTLEBEN!

Das Staatstheater Braunschweig startet mit einem Abend namens „Koyaanisqatsi. Jetzt erst recht“ auf der Clubbühne Aquarium des Kleinen Hauses aus der pandemischen Schockstarre. Was hat man sich darunter vorzustellen? Einen inszenierten Gedankenstrom. Wie im Film reihen sich kleine, poetische Szenen in stetem Fluss aneinander, nur dass sie hier von exzellent vorgetragenen Texten, literarischen und persönlichen, geprägt werden.

Mehr Aufmerksamkeit für die Peiner Innenstadt

Der Peiner Marktplatz am Wochenende - zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatte es in die Stadt gezogen. In den Straßencafes war kaum noch ein Tisch zu bekommen. Foto: Bettina Stenftenagel

Wo hat Peine die größten „Corona-Schmerzen“? Was bringt die Stadt Peine voran, wenn alles wieder gut wird – und was qualifiziert sie, wenn nicht alles wieder wird wie vor der Pandemie? Mit diesen Fragen und sehr vielen mehr befassten sich in einer gut zweistündigen digitalen Konferenz mehr als 60 Teilnehmer, unter ihnen Bürgermeister, Landrat, Stadtbaurat, Hauseigentümer, Investoren, Geschäftsleute und Bürgerinnen und Bürger.

Überfall mit Messer in Braunschweig

In der Braunschweiger Innenstadt hat es am Wochenende einen Raubüberfall gegeben. Laut Polizei bedrohten zwei Unbekannte einen 65-Jährigen, der an einem Rollator unterwegs war, mit einem Messer und stahlen sein Portemonnaie. Beide Täter sind flüchtig.

Inzwischen liegt die nachgebesserte Landesverordnung vor – die verschiedenen Präzisierungen sind im Text eingearbeitet. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig eine Sieben-Tage-Inzidenz von 8,8. Wir zeigen hier die wichtigsten Lockerungen im Zuge der neuen Verordnung.

