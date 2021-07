Das war der Mittwoch: Das müssen Sie heute wissen!

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist seit Ende Juni die dominierende Virus-Variante in Deutschland. Ihr Anteil beträgt laut Robert-Koch-Institut mittlerweile 74 Prozent. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg derweil auf 8,0.

Wir fassen Ihnen die wichtigsten Nachrichten vom Mittwoch zusammen: Ab August könnten sich die Corona-Regeln in Niedersachsen ändern. In Gifhorn hat ein Mann seine Ehefrau mit heißem Fritteusenfett übergossen.

Niedersachsens Corona-Regeln könnten im August geändert werden

Das Land will den Impffortschritt – und damit auch weniger schwere Krankheitsverläufe – berücksichtigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Niedersachsen haben bereits 46,1 Prozent der Bürger den vollen Impfschutz, insgesamt haben 62,9 Prozent mindestens eine Dosis erhalten. Von der Herdenimmunität sind wir noch weit entfernt und ein Stressfaktor kommt nun hinzu: Reiserückkehrer. Und dabei haben die Schulferien noch nicht einmal begonnen. Was das RKI sagt, was das für unsere Region bedeutet und wie eigentlich die Lage zwischen Harz und Heide derzeit genau ist, gibt es hier.

Nun ist eine Impfung in vielerlei Hinsicht sinnvoll (Eigenschutz, Herdenimmunität, Verringerung von Mutationen), aber eben auch kein hundertprozentiger Schutz. Es ist bekannt, dass sich auch vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit dem Coronavirus anstecken können. Das Phänomen trägt im medizinischen Kontext den Namen Durchbruchinfektion. Aber woran liegt das? Eine Studie aus Israel liefert erste Erkenntnisse.

So lief die Mitgliederversammlung bei Eintracht Braunschweig

Christoph Bratmann, Präsident Eintracht Braunschweig, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Juli 2021. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Eintracht Braunschweig lud zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Neuwahl des Aufsichtsrats. Wir waren dabei und haben im Liveblog berichtet. Wer im neuen Aufsichtsrat sitzt und was sonst los war, finden Sie hier.

Mann übergießt Ehefrau im Kreis Gifhorn mit heißem Fritteusenfett

Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ist ein 41-jähriger Mann im Landkreis Gifhorn in Untersuchungshaft gesteckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, soll der Mann seine 24-jährige Ehefrau nach einem Streit mit heißem Fritteusenfett übergossen haben.

Priester aus Region missbraucht Adoptivsohn und Enkel

Ein Priester adoptiert 1975 einen türkischen Jugendlichen und missbraucht ihn. Später missbraucht er auch dessen Sohn, seinen eigenen Enkel.

Das war am Dienstag wichtig:

