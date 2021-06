Gesundheitsministerin Behrens: Corona-Lage ist weiterhin ernst

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat davor gewarnt, die Corona-Pandemie in Niedersachsen angesichts niedriger Inzidenzwerte bereits für überwunden zu betrachten. Zwar sei die Zahl der Neuinfektionen nach monatelangen Beschränkungen und dank milder Witterung stark zurückgegangen, sagte Behrens am Donnerstag im Gesundheitsausschuss im Landtag in Hannover.

Es sei mit einem leichten Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen

Angesichts vielfältiger Lockerungen und der bevorstehenden Reisezeit sei aber wieder mit einem leichten Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen. Dazu komme, dass mit einer weiteren Verbreitung der Corona-Varianten gerechnet werden müsse. Insbesondere die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante werde nach und nach in Niedersachsen ankommen.

dpa