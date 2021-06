Weil stellt Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen in Aussicht

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich weiter. Bleibt die Inzidenz niedrig, könnten sich zukünftig zehn Personen aus zehn Haushalten treffen.

Ministerpräsident Stephan Weil stellt für Niedersachsen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Aussicht. Mit einer Voraussetzung: Die Inzidenz bleibt niedrig.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in einem Zeitungsinterview weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt - unter der Voraussetzung dass die Inzidenzwerte stabil bleiben. „Es ist dann zum Beispiel denkbar, wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten möglich zu machen“, sagte Weil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Zuerst brauche es aber „mehr Stabilität bei den Infektionszahlen“, sagte er.

Lockerungen nicht zwingend erst bei nächster Verordnung

Bei einer Inzidenz von unter 50 dürfen sich derzeit bei privaten Zusammenkünfte bis zu zehn Personen aus höchstens drei Haushalten treffen. Der Regierungschef deutet in dem Interview auch an, für die Lockerung nicht zwingend auf die nächste Verordnung warten zu wollen.

Das ist der Überblick zur aktuellen Corona-Verordnung:

Nächste Verordnung könnte schneller als gedacht kommen

„Die Erfahrung zeigt, dass die nächste Verordnung mitunter schneller kommt, als man ursprünglich gedacht hat“, sagte Weil auf die Frage, ob es bis zum Auslaufen der aktuellen Verordnung am 24. Juni bei der derzeitigen Regelung bleibe.

Corona-Lage entspannt sich weiter - Inzidenz landesweit unter 20

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich weiter ab. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut leicht zurückgegangen und liegt nun bei 19,0, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Freitag waren für ganz Niedersachsen noch 22,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert worden. Insgesamt wurden 149 neue Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um 7 auf 5659.

