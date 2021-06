Biker aus Braunschweig bei Unfall im Harz schwer verletzt

Bei Unfällen auf der B81 im Harz sind am Wochenende zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Samstagabend stürzte ein 19-Jähriger nahe Hasselfelde offenbar wegen eines missglückten Bremsmanövers in einer Linkskurve, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Braunschweiger schwer verletzt – Rettungshubschrauber

Beim Zusammenprall mit der Leitplanke sei der aus Braunschweig stammende Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Sonntagvormittag übersah laut Polizei ein 22 Jahre alter Autofahrer nahe Halberstadt beim Überholen einen 80-jährigen Motorradfahrer aus Rostock. Beide seien seitlich zusammengestoßen, hieß es. Der Senior habe sich dabei mehrmals überschlagen und schwer verletzt.

Schwerer Unfall auch im Kreis Wolfenbüttel

