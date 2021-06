Starker Regen und Gewitter prägen Wochenstart in Niedersachsen

Hannover. Zum Wochenstart gab es teils starken Regen und Gewitter in Niedersachsen. Im Osten des Landes warnt der Wetterdienst auch vor Hagel und Sturmböen.

Gewitter und Regen haben in Niedersachsen für Abkühlung gesorgt (Symbolbild).

Starker Regen und Gewitter haben den Wochenstart in Niedersachsen geprägt. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag für den östlichen Teil des Bundeslandes zudem vor Hagel und Sturmböen. Sommerliche Temperaturen von 25 Grad erwarteten die Meteorologen lediglich für den Südosten Niedersachsens. Für die anderen Landesteile rechnete der Wetterdienst mit Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad.

Deutscher Wetterdienst: Auch der Dienstag wird wechselhaft

Der Dienstag wird der Vorhersage zufolge ebenfalls wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne und mit Schauern und Gewittern im Bergland. Die Tageshöchstwerte liegen demnach zwischen 16 Grad auf den Inseln und 22 Grad im Harzvorland.

Durch starken Regen: Waldbrandgefahr gebannt

Durch den teils starken Regen ist die Waldbrandgefahr gebannt. Galt nach mehreren heißen und trockenen Tagen am Samstag in vielen Teilen Niedersachsens noch die höchste Waldbrandwarnstufe, gab es am Montag für ganz Niedersachsen Entwarnung. Landesweit galt die niedrigste Gefährdungsstufe 1, die als „sehr geringe Gefahr“ beschrieben wird.

