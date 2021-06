Celle: Maskierter verfolgt Kind mit Messer – Verdächtiger gefasst

Polizeimeldungen aus Niedersachsen: Ein Mann soll einen Jungen in Celle mit einem Messer verfolgt haben. In der Grafschaft Bentheim gab es einen tödlichen Autounfall (Symbolbild).

Ein Zeuge hat Ermittler zu einem 41-Jährigen geführt, der maskiert mit einem Messer in der Hand einen kleinen Jungen in Celle verfolgt haben soll. Durch die Beschreibung des Mannes sei der entscheidende Hinweis erfolgt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Verdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Er soll den Neunjährigen am vergangenen Donnerstag im Ortsteil Vorwerk verfolgt haben.

Weitere Meldungen aus Niedersachsen: Elfjähriger stirbt bei Autounfall in der Grafschaft Bentheim

Bei der Kollision eines Autos mit einem Baum in der Grafschaft Bentheim ist ein elf Jahre alter Junge gestorben. Er saß als Beifahrer in dem Sportwagen, als das Auto am Montagabend bei Uelsen nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. Die drei weiteren Insassen, ein 20 Jahre alter Fahrer, ein neunjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen, wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Der Mann und der Junge wurden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

dpa