H6M, Douglas, Ikea, und Co. Streiks im Einzelhandel in Niedersachsen – auch in Braunschweig

Mit Warnstreiks im Einzelhandel will die Gewerkschaft Verdi am Freitag in vielen Städten Niedersachsens ihrer Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck verleihen. „Auch Beschäftigte, deren Betriebe pandemiebedingt zeitweise geschlossen waren, benötigen gerade jetzt eine tabellenwirksame Erhöhung der Gehälter und den Schutz durch Tarifverträge“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel. Die Beschäftigten hätten über Kurzarbeit Einkommenseinbußen erlitten.

H&M, Douglas, Ikea, Primark und Co.: Auch in Braunschweig wird gestreikt

Für den Vormittag ist eine Demonstration mit Kundgebung in der Innenstadt von Hannover geplant. Gestreikt wird laut Gewerkschaft in der Region Hannover, in Lüneburg, Walsrode, Celle, Hameln und Hessisch Oldendorf, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Bremen. Betroffen sind unter anderem Filialen von H&M, Douglas, Zara, Primark, E-Center, Penny Märkte, Kaufland, Marktkauf sowie Ikea.

