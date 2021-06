Clausthal-Zellerfeld. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein kleines Kind lebensbedrohlich verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall Unfall in Clausthal-Zellerfeld: Kind lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag ereignete sich in Clausthal-Zellerfeld gegen 16 Uhr ein folgenschwerer Unfall, bei dem ein siebeneinhalbjähriges Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 32-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld in Fahrtrichtung Osterode.

Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus

Kurz nach einer Kreuzung überquerte das Kind unvermittelt die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte ihr Auto nicht rechtzeitig stoppen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

pol