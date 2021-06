Sommer legt Pause ein - Schauer und Gewitter erwartet

Hannover. Auf den blauen Himmel in Niedersachsen folgt in den kommenden Tagen eine Abkühlung mit Schauern, Gewittern und örtlich sogar Unwettern.

Auf den nahezu wolkenlosen blauen Himmel über Niedersachsen folgt in den kommenden Tagen eine Abkühlung mit Schauern, Gewittern und örtlich auch Unwettern. Von Dienstag an erwarten Meteorologen, dass sich der Einfluss eines Tiefdruckgebiets mehr und mehr durchsetzt. Das Potenzial von Unwettern mit Starkregen steige, sagte ein Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Montag.

Schauer und Gewitter im Süden Niedersachsens

Von Dienstag an sollen Schauer und Gewitter von Süden über Niedersachsen ziehen. Vereinzelt könne es Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit geben, sagte die Meteorologin. Bei vielen Wolken gehen die sommerlichen Temperaturen zurück und erreichen nur noch 24 bis 27 Grad und maximal 20 Grad auf den Inseln.

Lesen Sie auch: Tschechien- Tornado hinterlässt Schneise der Verwüstung

Erste Gewitter bereits Montagnachmittag

Bereits ab dem Montagnachmittag kommen der Prognose zufolge nach hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 32 Grad erste Gewitter auf. Diese können vor allem in der Südwesthälfte Niedersachsens örtlich auch Hagel und Sturmböen bringen. Bis in die Nacht sollen sie die Küste erreichen. An der Grenze zu den Niederlanden besteht laut DWD auch eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tornados.

Lesen Sie außerdem über einen Tornado in unserer Region: Gifhorner Staubteufel beeindruckt sogar den DWD-Tornado-Experten

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de