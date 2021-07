Hannover. Passanten fanden die Person am Dienstagmorgen am Rand des Stadtwalds Eilenriede. Die Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin.

Verbrechen in Niedersachsen Toter Mann auf Parkbank in Hannover gefunden

Auf einer Parkbank in Hannover ist am Dienstag, 6. Juli, ein Mann tot aufgefunden worden. Aufgrund der Verletzungen müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden, sagte Polizeisprecher Michael Bertram. Passaten hatten kurz vor 6 Uhr die verletzte Person auf einer Bank am Rand des Stadtwaldes Eilenriede gemeldet. Der Einsatz von Rettungskräften hatte aber keinen Erfolg mehr.

Nach Angaben des Polizeisprechers handelt es sich wohl um einen Mann ohne festen Wohnsitz. Daher sei die Feststellung der Identität schwierig. Am Fundort nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf.

Ein 46 Jahre alter Mann ist in Osnabrück in einer Wohnung mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 46-Jährige war am Montagabend mit einem 58 Jahre alten Mann in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Dabei habe der 58-Jährige dem anderen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Den Angaben zufolge haben die Männer denselben Nachnamen, weshalb vermutet wird, dass sie Brüder sind. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Der 46-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine. Der Täter habe noch in der Wohnung festgenommen werden können. Die Polizei vermutet, dass er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Weitere Details waren zunächst unklar.

