Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz nahe Cuxhaven

Cuxhaven. Kurz nach dem Start stürzt ein Leichtflugzeug in der Nähe von Cuxhaven ab. Die Maschine fängt Feuer, zwei Insassen sterben. Die Ursache ist unklar.

Ein Polizeiauto wartet vor einer Zufahrt zum Flugplatz Cuxhaven. Von dort startete am Donnerstag ein Sportflugzeug mit zwei Menschen an Bord, das kurz darauf abstürzte. Beide Flugzeug-Insassen kamen ums Leben.

Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Nordholz im Landkreis Cuxhaven sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigte, stürzte die Maschine bei bestem Wetter nach dem Start auf dem Sportflugplatz am Donnerstagvormittag ab.

Das Flugzeug kam etwa 50 Meter neben der Landebahn in einem Maisfeld auf und ist völlig zerstört. Es habe eine Rauchentwicklung gegeben, die Feuerwehr löschte den Brand. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei eilten zum Einsatzort auf den eingezäunten zivilen Flugplatz, der in der Nähe eines Militärflughafens liegt. Die Ursache für den Absturz war zunächst nicht bekannt.

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig ermittelt

„Wir gucken, ob Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann“, sagte Melanie Pöpke, Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven. „Nach derzeitigem Stand gab es keine weiteren Insassen.“ Die Identität der Toten sei noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig sei in Kenntnis gesetzt worden und habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. Sie ermittelt, ob technische oder fliegerische Fehler zum Absturz geführt haben. Die Bergungsarbeiten in der Nähe der Nordsee sollten bis in den Abend dauern.

dpa

