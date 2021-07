Hannover. In Niedersachsen ist die Zahl der Geburten leicht gestiegen. In Bremen ist sie im Gegensatz dazu gesunken.

Geburten in Niedersachsen Zahl der Geburten in Niedersachsen leicht gestiegen

Die Zahl der Geburten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr entgegen dem Bundestrend leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, kamen 74.119 Babys zur Welt - nach 73 286 im Jahr 2019. Bundesweit wurden weniger Kinder geboren als im Jahr zuvor. Die Zahl der Babys pro Mutter lag in Niedersachsen im Schnitt bei 1,61 und war damit ähnlich wie im Vorjahr (1,60). Auch das durchschnittliche Alter der Mütter blieb mit 31,3 nahezu konstant (Vorjahr 31,2).

Weniger Geburten in Bremen

Im kleinsten Bundesland Bremen sank die Zahl der Geburten von 7149 im Jahr 2019 auf 6968 im Jahr 2020. Die Zahl der Babys pro Frau lag bei 1,55 und damit etwas niedriger als im Vorjahr (1,60). Das durchschnittliche Alter der Mütter in Bremen änderte sich nicht und blieb bei 31 Jahren.

dpa

