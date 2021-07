Polizeibericht: Schwere Unfälle und Notrettung aus der Weser

Esens. In Wittmund ist ein Mann bei einem Unfall gestorben. In Bremerhaven mussten Seenotretter eine Frau aus der Weser retten. Der Blaulicht-Überblick.

Zwei Männer sind am Freitagabend auf der Kreisstraße 42 in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) mit ihren Autos zusammengekracht und schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall ist in Esens (Landkreis Wittmund) ein 72 Jahre alter Mann gestorben, nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren war. Er sei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gestoßen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück mit. Demnach starb der Mann noch an der Unfallstelle

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos

Zwei Männer sind am Freitagabend in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) mit ihren Autos zusammengekracht und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle Diepholz mitteilte, wollte ein 58-Jähriger den vor ihm fahrenden Pkw eines 69-Jährigen überholen, als dieser nach links abbog.

Nach dem Zusammenprall durchbrach der 58-Jährige mit seinem Wagen ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend auf einer angrenzenden Wiese. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum nach Hannover. Der andere Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Seenotretter holen Frau bei Bremerhaven aus Weser

Seenotretter haben vor Bremerhaven eine junge Frau aus der Weser gerettet. Sie trieb am frühen Samstagmorgen in dem Fluss und konnte das Ufer aus eigener Kraft nicht mehr erreichen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Wasserschutzpolizei meldete den Vorfall gegen 5.25 Uhr.

Die erschöpfte Frau kämpfte in der Mitte der Weser gegen die Strömung. An Land wartete ein Rettungswagen auf die Schwimmerin. Nach Einschätzung der Seenotretter hätte sie allein keine Chance gehabt, an Land zu schwimmen. Wegen des starken Stroms ist der Fluss in diesem Bereich lebensgefährlich. Aus Sicherheitsgründen ist das Baden in der Weser deshalb nicht erlaubt.

Polizeimeldungen aus unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de