Ein Haus in Rheinland-Pfalz ist nach dem Hochwasser vollkommen aufgerissen. Die Flut hat auch hier zahlreiche Häuser zerstört.

Unwetterkatastrophe Weil will Hilfsfonds nach Hochwasserkatastrophe unterstützen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will den geplanten Aufbaufonds für die Hochwassergebiete in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz finanziell unterstützen. „Wir tun das gerne, und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir uns selbst in einer ähnlichen Situation wiederfinden können“, sagte Weil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Stephan Weil: „Dass wir über mehrere Milliarden Euro reden, ist längst absehbar“

„Der Bund ist jetzt dabei, die benötigte Summe zu ermitteln. Dass wir dabei insgesamt über mehrere Milliarden Euro reden, ist aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe natürlich längst absehbar“, erläuterte der Regierungschef aus Hannover. Zuvor hatten bereits einige andere Bundesländer ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Aufbauhilfe signalisiert.

Nach der Hochwasserkatastrophe 2013 finanzierten Bund und Länder Wiederaufbau gemeinsam

Rund eine Woche nach dem Beginn der Hochwasserkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands hatte die Bundesregierung am Mittwoch eine Soforthilfe von zunächst 200 Millionen Euro beschlossen. Weitere Mittel in der gleichen Höhe sollen die betroffenen Länder beisteuern. Außerdem ist ein milliardenschwerer Aufbaufonds geplant. Nach der Hochwasserkatastrophe von 2013 hatten Bund und alle Länder den teuren Wiederaufbau gemeinsam finanziert.

Lesen Sie auch:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de