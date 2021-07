Schweinestall bei Osnabrück in Flammen – hunderte Tiere sterben

Rauch steigt über einem Schweinestall auf, der in Brand geraten war. Das Feuer zerstörte den Stall, in dem 1500 Tiere untergebracht waren.

Ein Feuer hat am Mittwoch in Bramsche bei Osnabrück einen Schweinestall zerstört. In dem Stall waren nach Angaben eines Polizeisprechers 1500 Tiere untergebracht. Es konnten circa 700 Schweine gerettet werden, die vom Veterinärdienst des Landkreises Osnabrück untersucht wurden, wie es später in einer Mitteilung hieß. Menschen wurden nicht verletzt.

Dem Polizeisprecher zufolge stand bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung der Feuerwehr am Vormittag das Dach des Stalles in Flammen. Es sei wenig später eingestürzt. Mit einem Großaufgebot versuchte die Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Großaufgebot der Feuerwehr löscht Stall in Bramsche bis in den Nachmittag

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Zeitweise war der dichte Rauch über die benachbarte Autobahn 1 gezogen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Der Sachschaden konnte zunächst nicht näher beziffert werden.

dpa

