Welfenschloss Herzberg: Bund gibt 7 Millionen für Sanierung

Der Bund unterstützt die Sanierung des von Verfall bedrohten größten Fachwerkschlosses in Niedersachsen mit einer Millionensumme. Insgesamt sieben Millionen Euro habe die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Sanierung des Welfenschlosses in Herzberg in den kommenden fünf Jahren zugesagt, teilte das niedersächsische Finanzministerium am Dienstag in Hannover mit. Finanzminister Reinhold Hilbers betonte, das in seiner Substanz stark geschädigte Schloss habe „nationale Bedeutung“. Es gehöre zum „kulturellen Erbe von Niedersachsen“, sagte der CDU-Politiker.

Seit 2017 wird das Herzberger Welfenschloss aus dem 16. Jahrhundert, das auch als Wiege des hannoverschen Königshauses gilt, saniert. Das Land Niedersachsen finanziert die Sanierung mit insgesamt rund 18,2 Millionen Euro, etwas mehr als 10,6 Millionen Euro davon fließen in die vom Bund geförderten Arbeiten. Ziel sei, Teile des Schlosses und der Außenanlage zu sanieren. Dazu kommen rund 7,5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für beendete oder begonnene Sanierungsarbeiten. In dem Komplex befinden sich das Amtsgericht Herzberg, Gastronomie sowie ein Museum.

Der Turm in Welfenschloss wurde Anfang 2017 erstmals von seiner Schutzplane befreit. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Zunächst konzentrierten sich die Arbeiten auf den Uhrenturm, das Torhaus sowie den völlig maroden Marstall. Die Räume des Amtsgerichts in einem anderen Teil der vierflügeligen Schlossanlage sind den Angaben zufolge ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Die tragende Holzkonstruktion ist demnach stark geschädigt, ebenso der Putz der Fachwerkwände und die Fenster.

Arbeiten am Welfenschloss Herzberg auch während der Corona-Krise fortgesetzt

Die umfassenden Arbeiten zur Sanierung des Welfenschloss Herzberg wurden auch während der Corona-Krise wie geplant fortgeführt. „Die Auswirkungen der krisenbedingten privaten und unternehmerischen Auftragsrückgänge im Handwerk und der Bauwirtschaft können wir so abfedern“, hatte Hilbers bei einem Besuch im Schloss im Juni 2020 erklärt. Schon damals stand die Summe von sieben Millionen Euro aus dem Haushalt der Staatsministerin für Kultur und Medien (BKM) im Raum. Deren konkrete Verwendung im Rahmen der Sanierung werde aber noch abgestimmt, so Hilbers damals.

Blick in den Innenhof des Welfenschlosses im Sommer 2021. Foto: Robert Koch / HK

8 Millionen Euro des auf rund 20 Millionen Euro prognostizierten Gesamtbedarfes wurden aus Landesmitteln für die Sanierung bereits aufgebracht. Inwieweit sich der Zeit- und Kostenrahmen über die Vielzahl der bis 2025 terminierten Bauabschnitte realisieren lässt, unterliegt weiterhin erheblichen Unsicherheiten, sagte der Finanzminister bei seinem Rundgang über die Baustelle. So werde es stark davon abhängen, inwieweit sich die Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen im Sanierungsverlauf bestätigen.

