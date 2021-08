Laatzen. Der Mann wurde einige Meter mitgeschleift und geriet unter die Bahn. Er war am Donnerstag in Latzen über die Gleise gerannt.

Ein Mann wurde in Laatzen von einer Straßenbahn erfasst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellte (Symbolbild).

Tödlicher Unfall Mann in Hannover von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Ein Mann ist in Laatzen von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstagmorgen kurz vor der Haltestelle Eichstraße über die Gleise gerannt. Dabei passierte er den Angaben zufolge zunächst eine anfahrende Straßenbahn, lief weiter und wurde von einer stadtauswärts fahrenden Bahn erfasst, die gerade in die Haltestelle einfuhr.

Mann wird von Straßenbahn mitgeschleift

Der Mann wurde einige Meter mitgeschleift und geriet unter die Bahn. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellte. Die Identität des Opfers ist laut Polizei noch nicht geklärt. Nach dem Unfall war der Stadtbahnverkehr zunächst unterbrochen und die umliegenden Straßen weiträumig abgesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de