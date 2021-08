Mann klaut in Hannover – und gibt sich als Polizist aus

Der 27-Jährige wurde aus dem Bahnhof Hannover verwiesen und bekam einen Platzverweis. Danach rief er mehrmals in der Parfümerie an und gab sich als Bundespolizist aus (Symbolbild).

Erst fliegt er in einer Parfümerie im Hauptbahnhof Hannover als Dieb auf, dann gibt er sich als Bundespolizist aus: Einem 27-Jährigen aus Nienburg droht jetzt eine Gefängnisstrafe. Am Donnerstagnachmittag habe ihn ein Ladendetektiv beim Stehlen beobachtet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Als die Bundespolizeibeamten ihn durchsuchen wollten, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Der 27-Jährige wurde aus dem Bahnhof verwiesen und bekam einen Platzverweis. Danach rief er mehrmals in der Parfümerie an und gab sich als Bundespolizist aus: „Von Einsicht keine Spur“, urteilte die Behörde.

Wegen Bewährungsstrafe: Vermeintlichem Polizisten droht Gefängnis

Allerdings erkannte der 39 Jahre alte Ladendetektiv den vermeintlichen Beamten den Angaben zufolge an der Stimme. In dem Telefonat beleidigte und bedrohte der Mann den 39-Jährigen. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Amtsanmaßung ermittelt. Die Polizei vermutet, dass hinter seinem Verhalten eine frühere Bewährungsstrafe steckt – wegen des Diebstahls drohe ihm nun das Gefängnis.

