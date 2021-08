Soziales in Niedersachsen Zahl der Wohngeldempfänger in Niedersachsen stark gestiegen

Die Zahl der Wohngeldempfänger in Niedersachsen ist 2020 im Vorjahresvergleich um ein Viertel gestiegen. Wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte, bezogen Ende 2020 insgesamt 58.375 Haushalte Wohngeld. Ende 2019 waren es 46.652. Das entspricht einem Plus von 25,1 Prozent.

Mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Wohngeldreform sei ein Anstieg der Haushalte mit Wohngeldbezug zu erwarten gewesen, so eine Sprecherin. Vermutlich trage zum Anstieg der Zahlen zusätzlich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie bei.

Höhe des Wohngeldes hängt zum Beispiel von Einkommen und Mietkosten ab

Das Wohngeld ist eine Sozialleistung, die Bürgern mit geringem Einkommen beim Stemmen der Mietkosten oder der Ausgaben fürs Wohnen in den eigenen vier Wänden helfen soll. Die Höhe hängt vom Einkommen, der Haushaltsgröße und den Miet- beziehungsweise Wohnkosten ab.

dpa

