Betrunkene Mädchen greifen Polizisten an – Pfefferspray

Stade. In Stade greifen Teenagerinnen Polizisten an, in Hannover wird ein Mann ausgeraubt, bei Oldenburg SUV gestohlen – Niedersachsens Polizei-Samstag.

Schläge, Tritte, Beleidigungen - zwei betrunkene Mädchen haben sich nachts in Stade mit aller Macht gegen eine Kontrolle durch die Polizei gewehrt. Die Streife mit einer Polizistin und einem Polizisten wurde am frühen Samstagmorgen zu einem lautstarken Streit gerufen. Die Streitenden entpuppten sich als zwei Mädchen von 16 und 15 Jahren.

Mädchen greifen Polizisten an, die setzen Pfefferspray ein

Die 16-Jährige hatte bei einem Atemtest 2,8 Promille Alkohol im Blut, auch die Jüngere wirkte alkoholisiert. Als sie auf die Wache gebracht werden sollten, um ihren Eltern übergeben zu werden, wurden die Jugendlichen handgreiflich. Dem Polizisten wurde ins Gesicht geschlagen, die Polizistin bekam im Handgemenge mehrere Tritte gegen ihr Knie. Den Angaben nach setzte die Streife Pfefferspray ein, um die 16-Jährige zu bändigen.

Auf der anschließenden Fahrt ins Krankenhaus stießen die Mädchen Beleidigungen gegen die Polizisten aus. In der Klinik mussten sie eine Blutprobe abgeben. Auf die Jugendlichen warten Verfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Mann in U-Bahnhof in Hannover ausgeraubt

Zwei unbekannte Räuber haben in Hannover nach Polizeiangaben einen hohen Bargeldbetrag erbeutet. Sie griffen am Samstag in einer U-Bahnstation einen 51-jährigen Mann an, schlugen ihn und verletzten ihn leicht. Die Männer entrissen ihrem Opfer einen Turnbeutel, in dem sich das Bargeld befand. Dann flüchteten sie in unbekannter Richtung. Die Polizei bat Zeugen des Überfalls in der Station „Marienstraße“ in der Südstadt, sich zu melden.

Werkstatt mit wertvollem Motorrad abgebrannt

Ein nächtlicher Brand im Anbau eines Wohnhauses in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat nach Polizeiangaben einen Schaden von etwa 120 000 Euro verursacht. Auch ein wertvolles Motorrad sei von den Flammen zerstört worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Feuer war den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht in dem Anbau ausgebrochen, der als Werkstatt genutzt wurde.

70 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass der Brand auf das Wohnhaus übergreift. Ein Balkon wurde aber schwer beschädigt. Nach der Brandursache werde gesucht, hieß es.

Unbekannte stehlen Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 400 000 Euro

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag vier Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 400 000 Euro von dem Gelände einer Logistik-Firma in Bremerhaven gestohlen. Sie hätten sich Zugang zu einer Lagerhalle verschafft und dort die Fahrzeugschlüssel mitgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann entfernten sie einen Teil eines Zaunes und fuhren mit den vier SUV davon. Jedes Fahrzeug hat laut Polizei einen Wert von mehr als 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Niederländischer Kleinbus mit Fußballjungs verunglückt

Ein niederländischer Kleinbus mit acht zehnjährigen Fußballspielern ist auf der Autobahn 1 bei Harpstedt im Kreis Oldenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kinder und die beiden beteiligten Fahrer blieben aber unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fußballjungs fuhren von einem Turnier zurück.

Am Steuer ihres Kleinbusses saß ein 19-Jähriger. Er stoppte am Freitagabend den Bus auf dem Standstreifen. Beim Wiedereinfädeln übersah er den Wagen eines 36-jährigen Fahrers aus Hamburg. Der versuchte noch auszuweichen, doch es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der 19-Jährige machte bei der Polizei keine Angaben, warum er an der Stelle gehalten hatte. Die Fußballspieler wurden in anderen Fahrzeugen weitertransportiert.

dpa

