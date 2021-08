Weil: Kaum Einschränkungen für Geimpfte und Genesene mehr

Für Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, soll es von Mittwoch an in Niedersachsen einen leichteren Corona-Alltag geben. „Geimpfte und Genesene sind in der Corona-Pandemie künftig im Wesentlichen nicht mehr von Einschränkungen betroffen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung am Dienstag in Hannover. Sie tritt am Mittwoch in Kraft.

Für die Ungeimpften werde das Leben hingegen aufwendiger werden, sagte Weil. Die bisher kostenlosen Corona-Bürgertests werde es ab Oktober nicht mehr geben. Für Ungeimpfte und Nicht-Genesene erhöhe sich perspektivisch der finanzielle und logistische Aufwand.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen

Die neue Verordnung sieht die von Bund und Ländern beschlossene Umsetzung der 3G-Regel in Niedersachsen vor. Das heißt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich künftig testen lassen, um Zutritt zu vielen Lebensbereichen - etwa Krankenhäuser, Pflegeheimen, Discos, Großveranstaltungen - zu erhalten.

Mit der neuen Verordnung wolle die Landesregierung einen „Systemwechsel“ vornehmen, so Weil. Die Verhältnisse hätten sich verändert, deshalb müsse auch die Grundlage der Verordnung zur Pandemiebekämpfung eine andere sein. Einerseits stiegen die Infektionszahlen, gleichzeitig sei aber die Mehrheit der Menschen in Niedersachsen geimpft. „Für die Mehrheit der Bevölkerung besteht kein nennenswertes Risiko mehr und geht auch keines mehr von ihnen aus“.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

dpa

