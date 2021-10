Langenhagen. Das Sicherheitspersonal protestiert, um auf den Mitarbeitermangel aufmerksam zu machen. Am Flughafen Hannover kam es zuletzt zu langen Wartezeiten.

Reisende warten im Terminal C des Flughafens Hannover-Langenhagen auf die Sicherheitsabfertigung.

Flughafen Hannover Sicherheitspersonal will am Flughafen Hannover protestieren

Am Flughafen Hannover-Langenhagen haben sich infolge von Personalengpässen zuletzt häufig lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen gebildet. Beschäftigte des beauftragten Dienstleisters wollen am Freitag nun selbst auf die schwierige Lage aufmerksam machen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi planen sie gegen Mittag eine Protestaktion. Die Wartezeiten hatten in den vergangenen Wochen viele Passagiere verärgert, manche Fluggäste verpassten wegen der großen Verzögerungen sogar ihre Maschine.

Mitarbeitermangel bei der Sicherheitsfirma Securitas

Laut Bundespolizei lag der Hauptgrund in einem Mitarbeitermangel bei der zuständigen Firma Securitas. Verdi wirft dem Unternehmen eine schlechte Planung vor und fordert zudem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

Ein Securitas-Sprecher hatte unter anderem darauf verwiesen, dass der Betrieb am Airport der niedersächsischen Landeshauptstadt längere Zeit heruntergefahren war. Außerdem hätten Zusatzvorschriften in der Pandemie die Prozesse verlangsamt. Die Gewerkschaft sieht dagegen vor allem eine Überlastung des Personals.

