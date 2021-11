Herzberg. Ein Motorradfahrer lieferte sich am Dienstagabend in Herzberg in Richtung Osterode eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Motorradunfall Harz Motorradfahrer flüchtet in Herzberg vor Polizei und stürzt

Mutmaßlich um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, ist am Dienstagabend in Herzberg ein 31 Jahre alter Motorradfahrer vor einer Funkstreife der Polizei geflüchtet. Ursprünglich wollten die Beamten den Mann gegen 21.20 Uhr anhalten, weil das Kennzeichen seiner Maschine abgeknickt und so schwer ablesbar war.

Als die Polizisten das Anhaltesignal gaben, beschleunigte der 31-Jährige jedoch und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der K427 in Richtung Osterode. Die Herzberger Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf der Geißkleestraße in Höhe der Einmündung Am Eichholz verlor der Biker aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Polizeikontrolle in Herzberg: Motorradfahrer ohne Führerschein

Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und das Motorrad nicht zugelassen war. Das angebrachte Kennzeichen war entstempelt und darüber hinaus nicht für diese Maschine ausgegeben.

Es besteht weiterhin der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Lenker gesessen haben könnte, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

jk

