Corona-Lage in Niedersachsen angespannt: Inzidenz steigt weiter

Beim Corona-Geschehen in Niedersachsen gibt es keine Anzeichen für eine Entspannung. Nach Angaben des Landes stieg die Hospitalisierungsinzidenz am Mittwoch weiter an und erreichte einen Wert von 4,1, nachdem sie am Dienstag bei 4,0 gelegen hatte. Der Wert steht für die Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in den Krankenhäusern pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Er ist in Niedersachsen der wichtigste Indikator zur Bewertung der Pandemie-Lage.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100 000 Einwohner stieg ebenfalls - von 103,1 auf 106,2. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser waren am Mittwoch 5,7 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Am Vortag hatte der Wert bei 6,0 Prozent gelegen.

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. So muss beim Leitindikator Hospitalisierung der Wert sechs überschritten werden, damit möglicherweise Warnstufe eins ausgerufen werden kann.

Die Warnstufen werden teils vom Land, teils von den Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten verkündet. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Werte die Schwellen fünf Tage hintereinander übersteigen.

