Wieder Geflügelpest-Ausbruch bei Puten im Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cloppenburg ist in einem weiteren Putenbetrieb die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen. In der Stadt Friesoythe seien deshalb 10.100 Puten tierschutzgerecht getötet worden, jetzt werde der Stall geräumt und desinfiziert, teilte die Behörde am Sonntag mit. Inzwischen gebe es im Landkreis drei Betriebe mit Ausbrüchen. Getötet wurden 19.500 Puten und 37.700 Enten. Wie das Agrarministerium am Freitag in Hannover mitteilte, wird es zunächst keine landesweite Stallpflicht für Geflügel geben. Allerdings wurde sie auf kommunaler Ebene in einer Vielzahl von Regionen angeordnet.

In Kraft tritt sie am Sonntag oder in den kommenden Tagen in den Landkreisen Aurich, Cloppenburg, Emsland, Diepholz, Grafschaft Bentheim, Stadt und Landkreis Oldenburg sowie Vechta. In diesen Regionen wird besonders viel Geflügel gehalten. Auch Hobbyhalter dürfen ihre Tiere nicht nach draußen lassen.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Im vergangenen Winter und Frühjahr mussten gut eine Million Tiere in Niedersachsen getötet werden

Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind Wildvögel häufig Virusüberträger. Sie selbst erkranken nicht an Geflügelpest, können das Virus aber über große Entfernungen verschleppen. Im vergangenen Winter und Frühjahr mussten mehr als eine Million Tiere in Niedersachsen wegen der Infektion getötet werden, der Schaden geht in die Millionen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de